عدل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكلفة أداء بعض الخدمات من السجل التجاري، حيث نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارين للمصيلحي، في عددها الصادر صباح اليوم، بشأن تعديل تكلفة الخدمات.

وتضمن القراران تحصيل 100 جنيه نظير اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من وزارة الخارجية، واشتمل على تحصيل 100 جنيه مقابل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري، فضلا عن تحصيل 65 جنيها مقابل خدمة الربط الإلكتروني للحصول على المستخرجات، و23 جنيها مقابل خدمة الربط الإلكتروني للحصول على البيانات.

ويسري القراران بداية من الأحد المقبل الموافق 5 اغسطس، حسب الجريدة الرسمية.