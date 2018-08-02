الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد الطريقة الصديقية الشاذلية، طريقة صوفية خاضعة لأحكام قانون الطرق الصوفية.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار جمعة، في عددها الصادر اليوم.