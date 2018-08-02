أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، استمرار فصل الكهرباء ببعض مناطق المحافظة لليوم الثاني على التوالي بغرض أعمال الصيانة والتي تستمر حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة اليوم الخميس، تشمل كل من شارع عمرو بن العاص ومجموعة مصانع داخل المجمع وبرج سكني بجور بنك مصر، وبرج سكني شارع شريف والسلطان حسن ومعسكر القرش والسكة الحديد والجامعة القديمة ونادي تابع للشرطة وشارع الحرية وميدان مصططفى كامل ومحمد علي ونادي تابع لهيئة قناة السويس ومنطقة سكنية شارع مصر ومنطقة سكنية بجوار الأسرة، وشارع التحرير وشارع سعد زغلول والمنطقة الصناعية.

وتابع إسماعيل، إنه بنطاق حي ثان سيتم قطع الكهرباء عن برج أحمد مبارك عرايشية مصر ومنطقة قهوة أبو صباع وسوق الجمعة والمدرسة الزخرفية حي السلام ومنطقة الثلاثيني وبرج سالم وبرج الحاوي وبرج حسين سلمى ومدرسة السلام بشارع المستشفى وبرج الأمير كامل وشارع دمنهور وبرج حربي وشارع هدى شعراوي وبرج الصديق وبرج الكهرباء وتقاطع شارع الغابة.

وأوضح أنه سيجرى فصل الكهرباء أيضا بالشيخ زايد بيت الطلبة بالجامعة ومنطقة 24 أكتوبر والجامعة الجديدة وش التجاري ومنطقة أيجيكو والمنطقة الثانية وحي الصفا والجامعة الجديدة والمنطقة التاسعة ج ومنطقة الكاكولا ومساكن عبدون وأرض الجمعيات وبرج الخيول ومنطقة عثماثون والطريق الدائري ومنطقة 24 أكتوبر وخلف المحافظة الجديدة.