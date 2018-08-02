سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم، على حريق شب في 4 عشش مواشي بمنطقة المقابر بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، بنشوب حريق بشارع المقابر بمدينة الرحمانية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بعشة من الأخشاب والقش ملك "مبروكة. خ. ع" 74 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وامتداده لـ3 عشش مجاورة لها جميعها من الأخشاب وتستخدم لتربية المواشي ملك كل من "أحمد. ح. م" 38 سنة، و"عبده. م. ب" 37 سنة، و"عبده. ك. ب" 70 سنة، جميعهم فلاحين ومقيمين بذات الناحية، وجرى السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال المذكورين، قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لاحتمال إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، وأضافوا بنفوق عدد من المواشي والأغنام وتلف كمية من الأعلاف بها ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك وحرر المحضر اللازم.