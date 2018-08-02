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الوطن

قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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حيوان مرعب يثير الدهشة على فيس بوك

حيوان مرعب يثير الدهشة على فيس بوك

بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس.. الكنيسة تصدر 12 قرار حول الأديرة والرهبان

بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس.. الكنيسة تصدر 12 قرار حول الأديرة والرهبان

تخصيص أرض في سوهاج لإقامة أحدث دار للعلميين بمصر 

تخصيص أرض في سوهاج لإقامة أحدث دار للعلميين بمصر 

العودة للماضي.. الخطابات اليدوية لمنع الهجمات الإلكترونية في أمريكا

العودة للماضي.. الخطابات اليدوية لمنع الهجمات الإلكترونية في أمريكا

"الزراعة": محصول القطن المنزرع في بني سويف مبشر

"الزراعة": محصول القطن المنزرع في بني سويف مبشر

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر بشوارع وميادين الغردقة

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر بشوارع وميادين الغردقة

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فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

ابنة شهيد الشرطة بالبدلة الميرى: ماشفتش بابا لكن سمعت عن بطولاته كتير

ابنة شهيد الشرطة بالبدلة الميرى: ماشفتش بابا لكن سمعت عن بطولاته كتير

باليه ورسوم تعبيرية لنشر البهجة فى إشارات المرور

باليه ورسوم تعبيرية لنشر البهجة فى إشارات المرور

الشقيانين بين السماء والأرض: «الغلطة بموتة»

الشقيانين بين السماء والأرض: «الغلطة بموتة»

المتاجرون بحقوق الإنسان

المتاجرون بحقوق الإنسان

المجلس القومى.. ركيزة حماية حقوق المواطنين

المجلس القومى.. ركيزة حماية حقوق المواطنين

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