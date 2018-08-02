أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق الأدوية والعيادات المخالفة لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بنطاق دائرة المحافظة.

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري قامت بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية لتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على العيادات ومراكز ومعارض ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز الزقازيق وأسفرت عن وتحرير محضرين مخالفين مخالفة لبيع وتداول الأدوية البيطرية وتم ضبط 1772 عبوة أدوية ل21 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة وأكد المحافظ على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في إطار الحملة القومية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.