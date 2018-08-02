قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، إننا نستعد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقناطر أسيوط خلال أيام وهذه المشروعات التي يتم إنجازها على مستوى الجمهورية هي ضمن الخطة القومية للموارد المائية "2017-2037"، والتي تتكلف حوالي 900 مليار جنيه، تشارك فيها 9 وزارات ويخص وزارة الري منها 240 مليار جنيه.

جاء ذلك في خلال كلمته خلال افتتاح كوبري حادوس، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس سعد موسى وكيل وزارة الري بالدقهلية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

يذكر أن الكوبري الذي تم افتتاحه يقع عند الكيلو 6.500 على مصرف بحر حادوس في أقصى شمال شرق الدلتا وهو عبارة عن كوبري ملاحي علوي بطول 88 مترا وعرض 14 مترا ما يسمح بمرور السيارات والعربات الناقلة بسهولة ويسر، ويربط بين عدة محافظات، منها الدقهلية والشرقية وبورسعيد.