شهدت مكاتب التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، زحاما لليوم الثاني على التوالي، بسبب تكدس المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على البطاقات التموينية، كما قررت مديرية الشباب والرياضة، فتح عددا من مراكز الشباب، لاستقبال الأهالي بعد التنسيق مع مديرية التموين.

وشكى عدد من الأهالي من عدم وضوح الأوراق المطلوبة، حسبما أكدت عزة أحمد، مواطنة، أثناء تواجدها بمكتب تموين بلطيم، مشيرة إلى أن الموظف أوضح لها أنها يجب عليها إحضار حيازة من الجمعية الزراعية لها ولزوجها ولوالديه، في حين أن الأوراق الرسمية لا تطلب ذلك، قائلة "مفيش حاجة واضحة، جبنا مفردات مرتب لزوجي، وبيقولوا حيازة زراعية، بيلففونا ومش عارفين حاجة".

من جانبه أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على تسيير الإجراءات أمام مكاتب التموين على المواطنين، مكلفا بوضع جميع إرشادات وتعليمات تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد في أماكن ظاهرة بمكاتب التموين ومشاركة جميع الوحدات المحلية والقروية والأوقاف من خلال المساجد والزراعة من خلال الجمعيات الزراعية والنوادي ومراكز الشباب والوحدات الصحية في توعية وتعريف المواطنين بمشروع إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في إطار المواعيد والضوابط المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات أبنائنا.