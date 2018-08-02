أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم، أن قواته قصفت عناصر لتنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية قادمين من سوريا، الثلاثاء.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودهم الشمالية، والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعناصر داعش الإرهابية، التي جرى مطاردتها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك.

وأضاف أنه "طٌبقت قواعد الاشتباك فورًا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وأوضح المصدر نفسه أن "عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت حتى ظهر الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم بتجاوز الحدود الأردنية، حيث أٌجبروا على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".

وأشار إلى أن القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي عصابات أو عناصر إرهابية وبالقوة ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة، من هذه العصابات التي يجري مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية.

وتشن قوات النظام السوري، منذ أسبوعين، هجومًا واسعًا بدعم روسي يستهدف منطقة حوض اليرموك، تمكنت خلاله من التقدم على حساب الجهاديين.

وبموجب هجوم بدأته في 19 يونيو الماضي، باتت قوات النظام قاب قوسين من إعلان سيطرتها على كامل الجنوب السوري، الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.