نفى حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، تصريح وكيل النقابة الدكتور طارق سعدة، بشأن مخاطبة اللجنة التأسيسية وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة، بعد اقتراب عدد أعضاء الجمعية العمومية من ألف عضو.

وقال الكنيسي، لـ"الوطن": "لا أتصور أن هذا التصريح خرج من وكيل النقابة، لكن كل ما أستطيع قوله أن هذا التصريح ليس له أساس من الصحة، ولا يمثل أعضاء اللجنة التأسيسية"، لافتا إلى أن تأسيسية الإعلاميين كل ما يهمها في هذه الفترة الانتهاء من قيد الأعضاء واستخراج الدفعة المتبقية من كارنيهات العضوية؛ للاستعداد لإجراء أول جمعية عمومية للنقابة لتشكيل مجلس منتخب جديد.

يذكر أن الدكتور طارق سعدة قال في تصريحات صحفية إن اللجنة التأسيسية خاطبت وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة.