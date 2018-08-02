ودع سكرتير عام محافظة مطروح، السيد الإمام، نائبا عن محافظ مطروح، واللواء حمدي المغربي، نائب مدير الأمن وحكمدار مديرية أمن مطروح، حجاج القرعة بمطروح الذين وقع عليهم الاختيار هذا العام على مستوى المحافظة، بنظام القرعة العلنية.

واستقبل قيادات المحافظة والقيادات الأمنية الحجاج أمام ديوان عام المحافظة،اليوم ، لوداعهم، وسط تجمع أهالي الحجاج وانطلقت الزغاريد من أقارب الحجاج. مهنئين حجاج بيت الله الحرام في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، لنقلهم بأتوبيسات سياحية مكيفة إلى مطار برج العرب على نفقة المحافظة.

ووزع، سكرتير عام المحافظة وحكمدار مديرية أمن مطروح مصاحف على جميع حجاج القرعة من أبناء الإقليم والبالغ عددهم 110 قبل مغادرتهم المحافظة إلى مطار برج العرب مقدمين لهم النصائح والإرشادات داخل الأتوبيسات التي تنقلهم من أمام ديوان عام محافظة مطروح.

وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه جرى التنسيق مع مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، على قيام وفد من الضباط ليصاحب الحجيج وتسهيل إجراءاتهم بالمطار ويعملون في خدمتهم بعد مغادرتهم لمصر وحتى العودة لتسهيل وتوفير الأماكن وتسهيل مناسك الحج بالمناطق المقدسة.