أكد سيلفيو برلوسكوني، الذي عارض حليفه السابق من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني حول رئاسة شبكة "راي"، مساء أمس، أن تحالفهما لا يزال صامدًا، ودان المحاولات لـ"شيطنة" وزير الداخلية الجديد.

وأضاف "برلوسكوني"، مساء الأربعاء، في حديث لـ"هافينغتون بوست إيطاليا"، أن ائتلاف اليمين حول حزبه فورتسا إيطاليا والرابطة بزعامة سالفيني "قائم بالنسبة لي وسيبقى قائما"، معتبرًا أن الحكومة الائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم "شعبويون" لن تدوم.

وكان "سالفيني" قام صباح الأربعاء بـ"زيارة مجاملة" لـ"برلوسكوني" لكنه بعد ذلك غضب لمعارضة "فورتسا إيطاليا" حول رئاسة شبكة ري منتقدًا "خيار هذا الحزب لمنع التغيير" مذكرا بأن حزبه يتصدر إستطلاعات للرأي في حين أن حزب برلوسكوني يتراجع.

وقال برلوسكوني "إنه تبادل كلامي عادي بين حلفاء"، وتابع "الرابطة معروفة باستخدام لهجة حادة لكن التغيير الحقيقي الذي نرغب فيه نحن، وهم ليس بالتأكيد ما ترغب به حركة خمس نجوم إنه تغيير ينص على ضرائب أقل وبيروقراطية أقل".

كما رفض "برلوسكوني" إدانة استفزازات "سالفيني" الذي يتهمه اليسار بأنه ينمي مشاعر الكراهية للأجانب في البلاد.

وأضاف "يمكن أيضا أن تكون هناك خلافات بين حلفاء، لهجة سالفيني ليست لهجتي ومضمون خطاباتنا يختلف تماما، لكنني لا أؤيد شيطنة سالفيني لأنه ليس عنصريا ولا خصما للديموقراطية".

بالنسبة لـ"برلوسكوني"، تحالف الحكومة بين الرابطة وحركة خمس نجوم "لن يدوم طويلا في حال لم تتدخل الرابطة سريعا عن حكومة تملي حركة خمس نجوم سياساتها الاقتصادية فإن ناخبي اليمين سيتخلون عن الرابطة".

وستأتي ساعة الحقيقة مع الإعداد لموازنة 2019 في الخريف، ووعد "سالفيني" بإدراج العناصر الأولى الملموسة لـ"ثورة ضريبية" تمر عبر خفض كبير للضرائب، في حين أن حركة خمس نجوم يجب أن تعطي ضمانات لأبرز وعد قطعته خلال الحملة.

وقال "برلوسكوني": "فترة شهر العسل التي تتمتع بها كافة الحكومات الجديدة ستنتهي".