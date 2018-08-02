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قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بـ113 مدرسة ثانوي في المنيا

تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بـ113 مدرسة ثانوي في المنيا

المحرصاوي: نهدف للارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

المحرصاوي: نهدف للارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

تموين الإسكندرية: ضبط 56 طن زيت طعام مستعمل يعاد تعبئته بمواد كيميائية

تموين الإسكندرية: ضبط 56 طن زيت طعام مستعمل يعاد تعبئته بمواد كيميائية

محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة

محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة

"التخطيط القومي" يُطلق برنامج للماجستير المهني في "التنمية المستدامة"

"التخطيط القومي" يُطلق برنامج للماجستير المهني في "التنمية المستدامة"

هل تسلم تركيا "واشنطن" القس الأمريكي مقابل الحصول على "جولن"؟

هل تسلم تركيا "واشنطن" القس الأمريكي مقابل الحصول على "جولن"؟

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فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

أغرب حالات الزواج في العالم.. تعرف عليها

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بالفديو| إقليم صيني يفرض حرق الجثث ويمنع دفنها

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