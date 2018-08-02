أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه بالكوادر الدبلوماسية الشابة والمتوسطة بوزارة الخارجية، على أهمية مراعاة الانضباط في العمل والتفاني في العطاء لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بأعضاء الوزارة من الكوادر الدبلوماسية الشابة والمتوسطة في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص الوزير على إجرائها مع الدبلوماسيين من أجل تبادل الرؤى حول خطة عمل وأولويات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أهمية مراعاة الانضباط الوظيفي والتفاني في العمل والعطاء في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، والتي يتطلع خلالها الجميع إلى قيام وزارة الخارجية بدورها في الدفاع عن المصلحة القومية العليا.

وأضاف "أبوزيد" أن الوزير أعرب عن تقديره الكامل لأداء أعضاء السلك الدبلوماسي المصري، وأشار إلى الأولوية الخاصة بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية لأهميتها للأمن القومي المصري، الأمر الذي يقتضي إيفاد أفضل العناصر الدبلوماسية للعمل ببعثات مصر في إفريقيا.

كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين أعضائها وتنوع خدمة الأعضاء بين مختلف الدول ومناطق الخدمة، مطالبا بالمزيد من التضحية والفداء في سبيل الوطن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن "شكري" أكد على أهمية الاستفادة من قدرات الكوادر الدبلوماسية الشابة في تحديث وتطوير الأداء بوزارة الخارجية، مشيرا إلى سعي الوزارة لجذب أفضل العناصر الشابة من الخريجين الجدد.

كما دار حوار مفتوح بين وزير الخارجية والدبلوماسيين تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بمواقف مصر الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة أفكار ومقترحات خاصة بتحديث وتطوير منظومة العمل بوزارة الخاريجة بما يضمن استمرار الحفاظ على التميز الوظيفي والمهني لأعضائها بما يمكنهم من أداء المهام والتحديات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي.