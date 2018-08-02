قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال الاجتماع، أنه يجب علي الموظف أن يكون واعيًا ومتفهما لما يقوم به من أعمال، وما يكلف به من مهام، وأن القيادة والإدارة مسؤولية وأمانة وأن التفاني في العمل أساسها، مؤكدا أن الإجراءات التي تعوق العمل الإداري تأتي نتيجة لعدم الفهم الصحيح لمواد القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مع رؤساء الأقسام بالمديرية، وذلك في إطار التواصل المستمر مع جميع الأئمة والدعاة ومديري الإدارات والموظفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد العجمي على أهمية الإخلاص والانضباط في العمل بما يسهم في نجاح منظومة العمل الدعوي والإداري بالمديرية، وهذا يدفعنا لمزيد من الجد والاجتهاد والمراقبة الحقيقية في أداء الواجب المنوط بنا.

ووجه العجمي، الشكر والتحية لرؤساء الأقسام بمديرية أوقاف الإسكندرية، علي ما يبذلونه من جهد وتفاني في العمل، مشيرا إلى اللقاءات المباشرة معهم للاستماع إليهم وتلقي أي شكاوي من شأنها تعطيل منظومة العمل الإداري داخل المديرية، كما أن اللقاءات تساهم في رفع مستوى الأداء الإداري والمهاري لدي الموظفين.