تمكنت حملة مكبرة من إزالة 5 مباني تحت الإنشاء بمطروح لمخالفة تراخيص البناء.

يأتي ذلك خلال حملة مكبرة، اليوم، تحت إشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ونفذها مجلس مدينة مرسى مطروح بتأمين من شرطة المرافقة وإدارة البحث الجنائي وقوات أمن مطروح خلال عملية تنفيذ الإزالة لبعض الإنشاءات المخالفة بمركز ومدينة مطروح طبقا للقرارات الصادرة بالإزالة للمباني المخالفة.

وأكد اللواء علاء أبوزيد على استمرار تكثيف الحملات على مستوى مراكز مطروح الثمانية لإزالة الإنشاءات المخالفة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في هذا الشآن بازالة جميع التعديات والمخالفات.