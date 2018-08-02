نظم مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعي والآثار الناتجة عنها"، وذلك لعدد من الشباب والفتيات خريجي الجامعات والخدمة العامة، للتوعية بخطورة مواقع الواصل الاجتماعي، حاضر فيها الدكتور حسام بندق، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

وتناول "بندق" في محاضرته، مقدمة عامة عن مواقع التواصل الاجتماعي وأنواعها وأكثر المواقع انتشارا، وكيفية الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل ودور الرقابة الأسرية على الأبناء، وكيف قربت مواقع التواصل المسافات بين الدول والشعوب، فضلاً عن دور المدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام في النصح والإرشاد والمتابعة.

كما تناول الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في تغير العادات والتقاليد في المجتمع المصري، وكيف أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من بعض الأشخاص كتابا مفتوحا في نشر أدق تفاصيل حياته، مقدماً بعض الحلول المقترحة لمعالجة الاستخدام السيء لوسائل الاتصال الحديثة.