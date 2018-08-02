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الوطن

قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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نائب وزير التعليم يشارك باللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

نائب وزير التعليم يشارك باللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

إصابة 4 أطفال في حادث سير بمطروح

إصابة 4 أطفال في حادث سير بمطروح

هيثم الحاج علي ومحافظ الغربية يفتتحان معرض الكتاب الثالث في طنطا

هيثم الحاج علي ومحافظ الغربية يفتتحان معرض الكتاب الثالث في طنطا

الخارجية الروسية: مستعدون لزيادة التعاون مع "آسيان" في محاربة الإرهاب

الخارجية الروسية: مستعدون لزيادة التعاون مع "آسيان" في محاربة الإرهاب

محافظ البحيرة: 1.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات الصرف الصحي

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