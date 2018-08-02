أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لطقس الغد، الجمعة الموافق 3 أغسطس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدا، بمختلف المحافظات كما يلي:

- القاهرة:

العظمى 37، والصغرى 27.

- الإسكندرية:

العظمى 32، والصغرى 26.

- بورسعيد:

العظمى 32، والصغرى 26.

- الإسماعيلية:

العظمى 37، والصغرى 24.

- الفيوم:

العظمى 38، والصغرى 25.

- المنيا:

العظمى 38، والصغرى 25.

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 26.

- أسوان:

العظمى 42، والصغرى 29.

- الأقصر:

العظمى 41، والصغرى 28.

- الغردقة:

العظمى 38، والصغرى 30.

- شرم الشيخ:

العظمى 37، والصغرى 29.