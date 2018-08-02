أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لطقس الغد، الجمعة الموافق 3 أغسطس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
جاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدا، بمختلف المحافظات كما يلي:
- القاهرة:
العظمى 37، والصغرى 27.
- الإسكندرية:
العظمى 32، والصغرى 26.
- بورسعيد:
العظمى 32، والصغرى 26.
- الإسماعيلية:
العظمى 37، والصغرى 24.
- الفيوم:
العظمى 38، والصغرى 25.
- المنيا:
العظمى 38، والصغرى 25.
- أسيوط:
العظمى 38، والصغرى 26.
- أسوان:
العظمى 42، والصغرى 29.
- الأقصر:
العظمى 41، والصغرى 28.
- الغردقة:
العظمى 38، والصغرى 30.
- شرم الشيخ:
العظمى 37، والصغرى 29.