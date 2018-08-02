سحل المتشددين في القدس أ ف ب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن مئات من اليهود الحريديم المتشددين يغلقون شارع ساري يسرائيل في وسط القدس احتجاجا على اعتقال طالب في أحد المعاهد الدينية بشمال البلاد لتهربه من الخدمة العسكرية بحسب الشبهات.

ووفقًا للهيئة، اعتقل عشرون مشبوها بالاخلال بالنظام العام، مشيرة إلى أنه تم تنظيم مسيرة لمثليي الجنس (السنوية) عصر اليوم في القدس.

ووفقًا للهيئة ستنطلق المسيرة الساعة الخامسة من حديقة الجرس باتجاه حديقة الاستقلال حيث سيقام مهرجان كبير.

وانتشر المئات من أفراد الشرطة بعد الظهر في الشوارع التي ستجوبها المسيرة، وأوضحت الشرطة انها لن تسمح لأية جهة بعرقلة المسيرة علما بأنها طالبت من 30 ناشطا يعارض إقامة هذه المسيرة بالبقاء خارج العاصمة ساعة تنظيمها.

ونشرت هيئة الببث مقطع فيديو ظهرت فيه قوات جيش الاحتلال تسحل يهود متشددين في الشارع، في الوقت الذي قالت فيه وكالة «فرانس برس» إن التظاهرات اعتراضًا على مسيرة المثليين التي سيتم تنظيمها اليوم بالقدس.