تنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، شارك اليوم، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالحملة بهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة بجميع مدن المحافظة، حيث قام المحافظ بغرس مجموعة من الأشجار، وذلك بمدرسة خالد بن الوليد ومنطقة الروضة بمدينة الغردقة.

وأكد عبدالله، أن المشاركة في تنفيذ برنامج الرئيس السيسي تعد رسالة للأجهزة المحلية بمواصلة دفع العمل بالمشروع لما يحققه من مردود لصالح الدولة والمجتمع متمثلا في الحد من التلوث وتحسين الأوضاع البيئية، وترشيد إستهلاك المياه، مشيرا إلى أن القيمة الاقتصادية للأشجار المثمرة تتفوق على مثيلاتها من أشجار الزينة.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في المحافظة والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على التوازن البيئي خاصة أن المحافظة من المدن السياحية التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على البيئة.

وأضاف عبد الله أن حملة زراعة الأشجار المثمرة تهدف إلي تحقيق هدفين الأول المشاركة في توفير الأمن الغذائي في المناطق الفقيرة والحد والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.

وأصدر اللواء أحمد عبدالله تعليماته بزرع شجرة مثمرة لكل فصل بحيث يكون عدد الأشجار مساوٍ لعدد الفصول وأن يكتب على كل شجرة اسم الفصل حتى نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا حب الوطن وتعميق الانتماء.

رافق المحافظ، اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد بالمحافظة والدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية ومهندس ميلاد ميخائيل نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر، والأستاذة نورا فاضل وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.