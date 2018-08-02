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قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

وزيرة دفاع إيطاليا: مصر شريك لا غنى عنه بمنطقة البحر المتوسط

وزيرة دفاع إيطاليا: مصر شريك لا غنى عنه بمنطقة البحر المتوسط

أبناء الشهيد "عطية صالح": "السيسي قال لنا مصر فخورة بيكم"

أبناء الشهيد "عطية صالح": "السيسي قال لنا مصر فخورة بيكم"

بالصور| افتتاح مدرسة الحنفي للتعليم الأساسي بالبرلس بـ7 ملايين جنيه

بالصور| افتتاح مدرسة الحنفي للتعليم الأساسي بالبرلس بـ7 ملايين جنيه

روسيا وإيران تنتقدان العقوبات الأمريكية ضد وزيرين تركيين

روسيا وإيران تنتقدان العقوبات الأمريكية ضد وزيرين تركيين

مصادر لـ"الوطن": مصر تتابع التحقيق مع "محسوب" من جانب القضاء الإيطالي

مصادر لـ"الوطن": مصر تتابع التحقيق مع "محسوب" من جانب القضاء الإيطالي

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فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

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