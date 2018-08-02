أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، نجاح تجربة التحميل على كوبري طما على النيل، مشيرا إلى إجراء التجربة بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبناء على تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

ولفت عز، في بيان صحفي اليوم، إلى تنفيذ تجربة التحميل على البواكي الملاحية بكوبري النيل، باستخدام 11 سيارة نقل قلاب حمولة 30 طنا للسيارة الواحدة موزعة على 3 محاور للسيارة، حسب اللوحة المعتمدة من استشاري المشروع للتأكد من السلامة الإنشائية للكوبري.

وأضاف أن النتائج أوضحت أن ما جرى تنفيذه مطابقا للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري للطرق والكباري، موضحا أن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يجري تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكباري التي تنفذها وزارة النقل.

ويبلغ طول المرحلة الأولى من محور طما على النيل 6.6 كيلومتر وعرض 21 مترا ويقع عليها 5 كباري و8 أنفاق و4 برابخ وتبلغ تكلفة تنفيذها 550 مليون جنيه وكمية الخرسانة المسلحة المستخدمة 66 ألف متر مكعب، وأطوال الخوازيق 17600 متر طولي وكمية حديد التسليح 16500 طن، و2 فتحة ملاحية بطول 120 مترا وكمية كابلات عالية الشد 650 طنا.