طالب النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فسخ تعاقد اتحاد كرة القدم مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتساءل حساسين، في طلب الإحاطة: "كيف يجري التعاقد مع هذا المدرب بـ120 ألف دولار وهو فاشل ولم يحقق أي بطولات؟"، مضيفا: "نريد معرفة المعايير التي يختار اتحاد كرة القدم على أساسها المدربين للمنتخب المصري، خاصة أن اختياره للأرجنتيني كوبر كان فاشلا، فضلا عن فضيحة المنتخب المصري لكرة القدم في مونديال روسيا والتي وعد وزير الشباب بمحاسبة المسؤولين عنها ولكن ذلك لم يحدث".

وطالب النائب باستدعاء الوزير للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، كما طالبه "بإسناد مهمة تدريب المنتخب إلى مدرب وطني، خاصة أن مصر لديها عدد من المدربين على مستوى عال من الكفاءة أمثال حسن شحاتة وحسام حسن ومختار ومختار كذلك، لأننا دولة يجب أن يسودها التقشف وعدم صرف مثل هذه المبالغ الكبيرة على مدرب أصلا فاشل".