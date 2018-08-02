أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده تسعى مع الأردن إلى تحقيق السلام في المنطقة، ولديها إرادة لذلك، وحديث الوزير الفرنسي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضمن زيارة رسمية يجريها للمملكة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وقال لودريان: "هذه المرة الثامنة التي أزور فيها الأردن، ولكنها الأولى لي وزيرا للخارجية.. العلاقات بين الرئيس (إيمانويل) ماكرون والملك عبد الله (الثاني) ممتازة"، ونوه الوزير الفرنسي بأن بلاده ستقدم مليار يورو إضافية على شكل قروض للأردن، على مدى السنوات الثلاث القادمة.

واستدرك "في لقاء جمع بينهما الصيف الماضي، عبرا عن رغبتهما (ماكرون والملك عبد الله) في تعزيز التعاون الدفاعي، وسأطلع الملك عبد الله على مقترح لتعزيز حماية حدود الأردن"، وزاد "الأردن له دور أساس بصفته حاميا للأماكن المقدسة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتفقنا على أن نبقى على تشاور مستمر".

وبين الوزير الفرنسي أنه زار صباح اليوم مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء (وسط)، وردا على سؤال حول مؤتمر باريس الذي عقد مايو الماضي بشان الأزمة الليبية، أكد لودريان ضرورة "عودة الاستقرار إلى ليبيا، وقيادة سياسية شرعية تعيد الأمن والطمأنينة للبلاد".

من جهته، ثمن وزير الخارجية الأردني موقف فرنسا الداعم لـ "الحق الفلسطيني المشروع"، الذي يضمن قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وفي السياق ذاته، أشار الصفدي إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على أن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر"، وأردف "نحن متفقان على إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سياسي". وبشأن موعد فتح الحدود مع جارتهم الشمالية سوريا، لفت الصفدي أن بلاده "ستفتح الحدود عندما تتاح الظروف السياسية والأمنية"، وأضاف أن النظام السوري لم يطلب ذلك بشكل مباشر، ولكن تم ذلك من خلال روسيا، وعندما يتم ذلك (طلب فتح الحدود) سنتعامل معه، على حد تعبيره.

جدير بالذكر، أن لودريان بدأ زيارة رسمية للأردن أمس الأربعاء، وتنتهي في وقت لاحق اليوم، بعد لقاء سيجريه مع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.