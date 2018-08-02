أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا لإنقاذ أحد مواطنيها من الاختطاف في ليبيا، وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 4 رجال مختطفين (كوري جنوبي وثلاثة فلبينيين) وناشد فيه المواطن الكوري حكومة بلاده التدخل لإنقاذه، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت وزارة الخارجية في سيول، اليوم، أن الرجال الأربعة اختطفوا في 6 يوليو الماضي بمحطة للمياه في منطقة جبل الحساونة غربي ليبيا، وأعلن المكتب الرئاسي في سيول استجابته لنداء المواطن الكوري الجنوبي، بالكشف عن إرسال سفينة حربية وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية من أجل إنقاذه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة كيم إيو كيوم، في بيان نشرته وكالة "يونهاب" المحلية، إن "بلاده ورئيسها لم ينسياه (المواطن) يوما"، وأضاف أنه "منذ اليوم الأول لاختطافه، أمر الرئيس الحكومة ببذل قصارى جهدها وإتاحة كافة موارد البلاد لإنقاذه".

جدير بالذكر، أن السفينة التي أرسلتها سيول هي ضمن وحدة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وسبق أن أنقذت أشخاصا عالقين في ليبيا عام 2011.