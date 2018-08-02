قررت الحكومة السويدية، إبرام صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت)، وكلفت هيئة العتاد العسكري السويدية بتنفيذ الصفقة.

ونقلت الإذاعة السويدية، اليوم، عن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، قوله إن "هذه الصفقة مهمة وشاملة، وإن منظومة الدفاع الجوي السويدية قديمة وهي غير مناسبة للوقت الذي نعيش فيه".

وأوضحت الإذاعة أن السويد سوف تشتري 4 منصات لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي (باتريوت) بموجب الصفقة، في حين لم يٌعلن عن عدد الصواريخ على اعتبارها معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع السويدية ومن المتوقع أن تتسلم السويد الدفعة الاولى منها في عام 2021.