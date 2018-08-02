أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد الرافع أحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة، توزيع أسمدة على المزراعين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، خلال الأيام الماضية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع أكثر من 75 ألف طن سماد من أنواع مختلفة يوريا، ونترات، وفيرمكس نترات لقطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يطمئن على توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولاً بأول حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.