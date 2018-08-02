أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت على منح معاشات استثنائية لـ2400 حالة اجتماعية ومرضية قاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة التي أدت لخدمات جليلة في مجال العمل العام.

وقالت "والي"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحالات التي جرى الموافقة عليها، تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين، الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

وأشارت إلى تكريم رجال الشرطة، الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام وتكريم قدامى النقابيين.