قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن قرار تنقية الجداول من غير المشتغلين أدى لعدة نجاحات من بينها، "معاش الدفعة الواحدة" الذي تنفرد به النقابة على النقابات المهنية الأخرى.

وأضاف "عاشور" خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والفرعيات، اليوم الخميس، بنادي المحامين بالمعادي: "في عام 2001 كان المعاش 17 جنيها عن كل عام اشتغال، وسيصل في يناير المقبل إلى 50 جنيها عن العام، مع زيادة دورية سنوية 5%، دون أي أعباء إضافية على المحامين، إضافة لزيادة المعاشات القديمة".

وتابع "عاشور": "أنفقنا حتى الآن 106 ملايين جنيه على مشروع العلاج، وأتوقع وصوله إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام، مع مراعاة تضاعف تكاليف العلاج بسبب تعويم الجنيه"، متابعا: "تنفذ النقابة عدة مشروعات جديدة على مستوى الجمهورية أبرزها بناء مبنى النقابة العامة الجديدة، كما نعيد النظر في استثمار جميع عقارات النقابة".

وأشار إلى توزيع مجلة المحاماة مجانا في وقت سابق على المجددين لاشتراك 2018، إضافة لبدء توزيع ملحق المجلة الذي يتضمن تشريعات عامي 2016 و2017 خلال الأيام المقبلة، مردفا: "وفرنا وثيقة أمان للمحامي بقيمة 1500 جنيه على أن تدعمه النقابة بـ 500 جنيه، وفي حال الوفاة الطبيعية يحصل المشترك على 30 ألف جنيه، وحال الوفاة بسبب حادثة يحصل على 150 ألف جنيه".

وأوضح "عاشور": "حال عدم الوفاة يحصل المشترك ما دفعه مضاف إليه 16% عن كل عام، أما أسر المحامين المتوفيين –المعاشات- فلهم حرية الاختيار بين شهادة قيمتها الـ 500 جنيه المقدمة من النقابة، أو رفعها لـ 1500 جنيه".

وفي سياق آخر، أكد عاشور أن هناك إنجاز كبير على المستوى التشريعي خاصة فصل المحاماة في دستور 2014، والمادة 198 منه التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العادلة، وكفلت حق الدفاع، إضافة لضبط المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل يخدم مهنة المحاماة.