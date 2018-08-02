أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن توقيع بروتوكول مشترك مع وزارة الإنتاج الحربي والشركة الهندسية التابعة لها، خلال الفترة القليلة المقبلة لتولي مشروع بناء 3 مستشفيات استثمارية ومول تجاري.

وأوضح "عاشور" خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والفرعيات، اليوم الخميس، بنادي المحامين بالمعادي: "ستطرح وزارة الإنتاج الحربي عقب التوقيع على البروتوكول، مناقصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة المستشفيات، على أن تتضمن كراسة الشروط، أن تلتزم الإدارة بسداد أقساط القرض، ويقسم باقي الربح بين النقابة والشركة".