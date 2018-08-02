أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، صعوبة عقد المؤتمر السنوي العام للنقابة بمدينة بورسعيد العام الجاري، نظرًا لتوافر 30% مما نحتاج له من أماكن إقامة المحامين، نتيجة كثافة أعمال من شركات البترول التي تنقب عن الغاز الطبيعي.

وأضاف عاشور، خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والفرعيات، اليوم، في نادي المحامين بالمعادي: بعد دراسة الأسعار بعدة أماكن، الأقرب إقامة المؤتمر بعده فنادق وقرى بطريق "الغردقة – سفاجا"، حصلنا منها على أسعار جيدة للإقامة لمدة 3 أيام شاملة الإفطار والعشاء، ونبحث الوصول لأفضل سعر، بالإضافة للحصول على دعم من وزارة السياحة ضمن برامجها لدعم السياحة الداخلية".

واستكمل نقيب المحامين: "التقيت وزيرة السياحة رانيا المشاط على هامش مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، وفاتحتها في الأمر ووافقت بشكل مبدئ، على أن نستكمل باقي إجراءات انعقاد المؤتمر وتفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة"، مضيفًا: "لن يقل عدد المحامين المشاركين عن 4000 محام".