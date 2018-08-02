يحتفل اليوم، النجم رامي جمال بألبومه الجديد "ليالينا"، وذلك خلال ندوة صحفية في جريدة "الوطن".

ويتحدث جمال خلال الندوة عن تفاصيل ألبومه الجديد ورأيه في النجاح الكبير الذي حققه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تصدر ترتيب الألبومات الأكثر مبيعاً داخل "فيرجن ميجا ستور"، وذلك ضمن النجاحات الكبيرة التي استطاع أن يحققها الألبوم منذ طرحه بالأسواق.

ألبوم رامي جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية وهي "مش كفاية"، "هاخونك"، "فووق"، "مفيش منها"، "راح لحاله"، "لولا"، "من كتير"، "ماتظلمنيش"، "دى العيون"، "بحاول أنساكى"، "ربطتيني"، "تعيش ليا"، "جربت أنساك"، "النظرة الأولى"، "أنساها ليه"، و"متكلمناش".