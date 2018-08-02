قالت الفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة "الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الفرقة تجهز في الوقت الحالي لافتتاح عدد من العروض بالفرقة بعد الانتهاء من الورش الفنية، فقد تم الانتهاء من أول ورشة المصرية التونسية للفنان التونسي، محمد العتيري، العمل الناتج عن الورشة تحت اسم (ويبقى الأمر معلقًا)، خلال 10 أيام، والعمل من بطولة مجموعة الصم والبكم بفرقة (الشمس) بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الطبيعيين.

وأضافت "الحكيم" لـ"الوطن"، "كما نجهز لعرض آخرين يتم افتتاحهما خلال الشهر الجارى، هما: (حكاية روح) للمخرج محمد متولي، كما نجهز لعرض آخر بعوان (ست الدنيا)، وهو عرض رقص إيقاعي، وهو عرض دمج أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة مع الأشخاص الطبيعيين، وقد تم تأهيل الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في العروض، من خلال الورش المتتابعة، والتي بدأناها في أبريل الماضي، وافتتحنا قبل ورش فنون تشكيلية والعلاج بالرسم وورشة تخاطب وأخرى للجداريات، وأخرى للعلاج بالرسم، وورشة للمدربة كريمة بدير للتراث الشعبى، ونجهز عرض عرائس آخر مأخوذ عن عرض (الليلة الكبيرة) يتم افتتاحه لاحقًا، بعد الانتهاء من ورشة تحريك العرائس التى بدأناها منذ أيام".