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الوطن

قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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32 لاعبا يتنافسون بمونديال "بلايستيشن 4" و"إكس بوكس 1" في لندن

32 لاعبا يتنافسون بمونديال "بلايستيشن 4" و"إكس بوكس 1" في لندن

محافظ الدقهلية: دراسة تمويل بنك التنمية الصناعية لأنشطة الأسواق

محافظ الدقهلية: دراسة تمويل بنك التنمية الصناعية لأنشطة الأسواق

"حماس": وفد الحركة بالقاهرة يبحث صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية

"حماس": وفد الحركة بالقاهرة يبحث صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية

"الشباب والرياضة": الوزارة تدعم رحلة أوائل الثانوية العامة لأوروبا

"الشباب والرياضة": الوزارة تدعم رحلة أوائل الثانوية العامة لأوروبا

توقيع بروتوكول تعاون مع بين "الدقهلية" و"يونيسيف" لدعم وحماية الطفل

توقيع بروتوكول تعاون مع بين "الدقهلية" و"يونيسيف" لدعم وحماية الطفل

مصرع طفل غرقا أثناء تمرين السباحة في المنصورة

مصرع طفل غرقا أثناء تمرين السباحة في المنصورة

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أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

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تجارب الفتيات مع "التاتو" بين مواجهة المجتمع وإخفاءه عن الأهل والمعارف

في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820

في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820

أماكن وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

أماكن وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

أحمد زويل الذي لا تعرفه.. رسم "ناصر" وعشق "سومة" ولعب كرة السلة

أحمد زويل الذي لا تعرفه.. رسم "ناصر" وعشق "سومة" ولعب كرة السلة

فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

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