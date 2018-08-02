تصدر ألبوم الفنان رامي جمال الجديد "ليالينا"، ترتيب الألبومات الأكثر مبيعًا داخل "فيرجن ميجا ستور"، وذلك ضمن النجاحات الكبيرة التي استطاع أن يحققها الألبوم منذ طرحه بالأسواق.

ألبوم رامي جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية وهم "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دى العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".

وتعاون رامي جمال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في ألبومه، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وطارق عبدالجابر، وأحمد عبدالسلام.