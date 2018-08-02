قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مؤتمر الشباب الذي نُظم مؤخرًا في جامعة القاهرة أثبت أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن الرئيس السيسي كان واضحًا خلال كل مداخلاته في المؤتمر للإجابة عن أسئلة الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ملف التعليم سيشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "التعليم بتاع جدول الضرب انتهى عصره، ودخلنا الآن على قدم المساواة مع الدول المتقدمة".

وتابع: "بعرض الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خلال المؤتمر، شعرت باقتناع شديد بانتهاء تابوه الثانوية العامة وضرب مافيا الدروس الخصوص والقضاء على 80% منها على الأقل، وستنتهي سطوة امتحان اليوم الواحد التي تحدد مستقبل الطالب".