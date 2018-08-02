قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن السفارة المصرية في روما تلقت إخطارا شفهيا من السلطات الإيطالية، بأنها ألقت القبض على المتهم الإخواني الهارب محمد محسوب، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي بتعميم مذكرة للقبض على المتهم بكافة الدول.

وأضاف أبو زيد، أن الإخطار جاء به أن "السلطات الإيطالية تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية، بجانب الجنسية المصرية".

وكشف أن السفارة المصرية في روما تلقت اتصالا لاحقا من الخارجية الإيطالية، يفيد بأن المتهم أفرج عنه لكونه يحمل الجنسية الإيطالية منذ 2016 نظرا لزواجه من سيدة إيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أنها "سوف تنظر فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الجهات القضائية المصرية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة ستتابع عبر السفارة المصرية في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق، وستوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.