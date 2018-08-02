لقيت سيدة مصرعها متأثرة بجراحها بعدما صدمها قطار رقم 495 بمحطة قلين المقبل من طنطا والمتجه لكفر الشيخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقيه بلاغًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد مصرع "صباح. ر. ي"، 40 عامًا، مقيمة بالرحمانية، عقب سقوطها تحت عجلات قطار رقم 495 المقبل من طنطا والمتجه لكفر الشيخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالوقعة، وجار العرض على النيابة العامة.