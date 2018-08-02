قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاكتفاء بكتابة الرقم التأميني "رقم المعاش" بالنسبة لأصحاب المعاشات التأمينية، ولا داعي لتقديم مستند بقيمة المعاش، للتيسير على المواطنين في إضافة المواليد الجديدة للبطاقات التموينية.

وعن أصحاب معاشات "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومن في حكمهم، قرر المصيلحي الاكتفاء بتقديم صورة من كارت "الفيزا" الخاص بصرف المعاش.

وأصدر الوزير قراره المتقدم تيسيرا على المواطنين، لسرعة نهو الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وكان وزير التموين، أعلن عن بدء إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، بدءا من أول اغسطس الجاري حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية يستهدف بالأساس الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، وموظفي الدولة الأقل دخلا.