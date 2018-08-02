لليوم الثانى على التوالى، شهدت مكاتب التموين زحاماً من المواطنين لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، اليوم، وسط انتقادات لفوضى سوء التنظيم، ففى الإسكندرية رصدت «الوطن» طوابير طويلة أمام المكاتب الفرعية، قبل مواعيد العمل الرسمية، وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، إن «المديرية تبذل قصارى جهدها لتسهيل إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية». وقال سليمان الطيب، وكيل مدير الرقابة فى المديرية، إن عدد المواليد فى المرحلة العمرية المستهدف ضمها يتراوح بين 700 ألف ومليون مولود جديد، لم يتم ضمهم منذ عام 2008، مضيفاً أن «المكاتب تتلقى أوراق المستفيدين من إضافة المواليد، تمهيداً لإدخالها على منظومة الوزارة بشكل مستقر، ودون أعطال».

وواصلت مكاتب التموين بالبحيرة تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد، وقال المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن «91 مكتباً تموينياً تتلقى الطلبات من المواطنين، وجميعها استعدت جيداً بمد الإنترنت لتسهيل إدخال البيانات، كما تم دعم هذه المكاتب بعناصر مؤهلة، مع توفير فلاشات إنترنت لعدد من المكاتب، لسرعة إثبات المواليد».

وتوافد مئات المواطنين على مكاتب التموين فى المنيا، لليوم الثانى على التوالى، وطالب عدد منهم بإرسال لجان المتابعة الميدانية للإشراف على عمليات تسجيل المواليد، واستقبال الشكاوى، وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، «نبذل جهوداً كبيرة لضمان انتظام العمل فى المكاتب، ما أدى إلى مرور اليوم الأول فى سلاسة تامة».

فى القليوبية، رفع المحافظ اللواء محمود عشماوى الاستعدادات لتلقى طلبات إضافة المواليد الجدد فى الإدارات التموينية إلى الدرجة القصوى، مشدداً على العاملين بضرورة إنجاز طلبات المواطنين بسرعة، وتقديم تقرير يومى من كل إدارة عن سير العمل فى إضافة المواليد، لضمان تذليل أى عقبات تواجه المواطنين.

وشهدت مكاتب التموين فى بنى سويف زحاماً شديداً من الأهالى، وقال المحاسب عثمان سيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، «تم تخصيص 46 مكتباً موزعة على مراكز المحافظة السبعة لتلقى الطلبات»، مضيفاً «لا توجد أى مصروفات أو رسوم أو حوالات بريدية خاصة بإضافة المواليد الجدد من 1/1/2006 حتى مواليد 31/12/2015»، وأوضح أن «الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد الجدد هى استمارة أداء خدمة من مكتب التموين فى المنطقة التابع لها، وصور البطاقات الشخصية لأفراد البطاقة التموينية، وشهادات الميلاد للأطفال الأقل من 16 سنة، وشهادات ميلاد الطفل المطلوب تسجيله، وإقرار بصحة البيانات».

واستمر تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين فى كفر الشيخ لليوم الثانى على التوالى، اليوم، فيما قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمد عبدالمقصود، فتح عدد من مراكز الشباب لاستقبال الأهالى، بالتنسيق مع مديرية التموين، فيما شكا مواطنون من عدم وضوح الأوراق المطلوبة، وقالت عزة أحمد، أثناء وجودها فى مكتب تموين بلطيم، إن «الموظف طلب منى إحضار حيازة من جمعية زراعية، رغم أن الأوراق الرسمية لا تنص على ذلك».

من جهته، شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على تسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكداً ضرورة وضع إرشادات وتعليمات بشأن طلبات إضافة المواليد الجدد فى أماكن ظاهرة بمكاتب التموين، ومشاركة الوحدات المحلية والقروية والأوقاف والنوادى ومراكز الشباب والوحدات الصحية فى تعريف المواطنين بالطلبات.

كان المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أعلن عن تنظيم العمل فى مكاتب التموين بما يسمح بوجود عدد كاف من الموظفين فى الفترة المسائية، مضيفاً أن «مركز المعلومات فى وزارة الإنتاج الحربى سيعمل على حصر ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد من صحتها، ثم إخطار الوزارة بها، لاتخاذ القرار المناسب».