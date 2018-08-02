قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم ببث مقطع فيديو مزيف لهروب الفنانة اللبنانية المحبوسة، منى المذبوح.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن القوات ضبطت المتهم والجهاز المستخدم في الواقعة داخل محل إقامته بدار السلام، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

كان مصدر أمني نفى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لسيدة زعم القائم على بثه أنه خاص بالمدعوة منى المذبوح "لبنانية الجنسية" الصادر ضدها حكم بالسجن فى القضية رقم 5411 لسنة 2018 جنائية مصر الجديدة، بتهمة "خدش الحياء العام، وإشاعة أخبار كاذبة، وإزدراء الأديان".

وأكد المصدر الأمني وقتها أن المتهمة مودعة في السجن لقضاء فترة العقوبة.