الأهالى يودعون الحجاج بـ«الزغاريد والطبول»

وسط أجواء احتفالية تخللها إطلاق «الزغاريد» ودق الطبول وتشديدات أمنية مكثفة، استقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة فى مطار القاهرة الدولى، اليوم، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام المتوجهين إلى الأراضى السعودية، حيث ستنقل شركة «مصر للطيران» نحو 50 ألف حاج، وتجمع الحجاج فى الخيمة المكيفة التى أقامتها شركة ميناء القاهرة الجوى لتكون المحطة الأخيرة لوداع واستقبال أسر الحجيج وذويهم ممن حضروا فى وداعهم.

وقال شعبان حسن، من حجاج محافظة الجيزة: «لم أكن أتصور هذا الكم من الاستعدادات وحفاوة الاستقبال التى زادت من فرحتنا برحلة العمر». وقالت جمالات عمارة من محافظة الغربية: «أول مرة هزور النبى، وسعادتى لا توصف، وأتمنى إن ربنا يكتبها لكل مشتاق، وأن ينعم على مصر وعلى الرئيس السيسى بالخير والبركة ومصر تبقى قد الدنيا زى ما الرئيس عاوز يشوفها»، وأضافت: «هندعى لمصر ولكل أمة محمد إن ربنا يهدى الحال». وقال السيد جبر السيد، من محافظة الجيزة، منشية البكارى: «طول عمرى بحلم برحلة الحج، وربنا أكرمنى، وأتمنى أن ينعم علينا المولى بالقبول وأن نعود إلى أهلنا سالمين غانمين».

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خدمة الحجيج شرف لكل مسئول ولكل من يقوم بها سواء داخل مصر أو خارجها. وأضاف «جمعة» فى مؤتمر صحفى عُقد أمس بصالة الحج الموسمية بمطار القاهرة لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام هذا العام، بحضور وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى ووزير مجلس النواب عمر مروان رئيس بعثة الحج، أنه يطلب من الحجاج «أن يكونوا سفراء مصر فى هذه الرحلة الربانية، وعلينا أن نكون نموذجاً مشرفاً ومحترماً للدين والوطن».

«شعبان»: استعدادات المطار زادت من فرحتنا برحلة العمر.. و«جمالات»: أول مرة أزور النبى وهدعى لمصر والرئيس

فى حين قال وزير الطيران المدنى: «نتشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام، وهو ما يلقى علينا مسئولية كبيرة ونستعد لها منذ شهور عديدة ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن».

ورصدت «الوطن» تدشين الخيمة المجهزة أمام الصالة لاستقبال الحجاج وذويهم، كما تم تجهيز أماكن الانتظار بمبردات مياه ومراوح ضخمة لاستيعاب جميع المودعين والتيسير عليهم، بخلاف توسعة الجراج الخاص بالسيارات لضمان السيولة المرورية.

وانتشر وعاظ الأزهر بين الحجاج داخل الصالة الموسمية، للتوعية بمناسك شعيرة الحج، وألقى الدكتور شمس الدين محمد، أحد الوعاظ التابعين للأزهر، كلمة للتعريف بكيفية أداء المناسك، أعقبتها إجابات على الأسئلة التى طرحها بعض الحجاج.

كما انتشر أطباء الحجر الصحى، برئاسة الدكتور أيمن إمام والدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى فى مطار القاهرة، وتم توزيع منشورات خاصة عن كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» وغيره من الفيروسات المعدية التى قد تنتشر خلال فترة الحج، وتم توزيع الإرشادات الطبية على الحجاج لتجنب الزحام والأماكن المعرضة للشمس بشكل مباشر.

وقالت مصادر طبية فى المطار لـ«الوطن» إن إدارة الحجر الصحى بدأت، اليوم، فى استقبال الحجاج، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتوعيتهم بالأمراض المختلفة التى تنتقل من خلال التجمعات، وإجراء المتابعة الصحية لهم قبل السفر إلى الأراضى المقدسة.

وأضافت المصادر أن رحلات عودة الحجاج على متن طائرات «مصر للطيران» ستشهد وجود أطباء مرافقين على متن كل رحلة، لتوقيع الكشف الطبى على الحجاج وفحصهم وتسهيل الإجراءات عليهم بعد وصولهم، مشيرة إلى أنه تم دعم عيادات الحجر الصحى بأدوية الطوارئ وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الحرجة ومرضى «الضغط والقلب والسكر» وكبار السن، وانتداب عدد من الأطباء لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للركاب، وتوجيههم من خلال الإرشادات الطبية بهدف توعيتهم لتجنب الإصابة بأى أمراض محتملة، مع توزيع كتيبات ومنشورات ورقية لتوعيتهم بالإرشادات الصحية اللازمة، وطرق البعد عن أماكن العدوى، كما تم تدعيم الصالات بأطباء متخصصين لتوعية الحجاج بأهمية النظافة الشخصية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على جميع الحجاج دون أى استثناءات فور عودتهم إلى مطار القاهرة، ومتابعتهم لمدة 15 يوماً من تاريخ العودة من خلال التنسيق مع المديريات الصحية فى المحافظات، تحسباً لظهور أى أعراض جديدة عليهم، وللتأكد من عدم إصابة أحدهم بأى فيروسات.

مصادر: توقيع الكشف الطبى على جميع الحجاج فور عودتهم ومتابعتهم لمدة 15 يوماً.. و«الصحة»: تسلُّم 14 طناً من الأدوية المشحونة من مصر

من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، عن أنه تم زيادة عدد الأصناف الدوائية المتاحة لدى البعثة فى موسم الحج الحالى إلى 107 أصناف. وأضاف «شوقى»، فى تصريحات من الأراضى المقدسة، أنه تمت الاستجابة لتوصيات البعثة الطبية للحج فى الموسم الماضى، والمتمثلة فى إضافة أدوية لعلاج «البروستاتا»، و«الجرب»، منوهاً إلى أن العيادات المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بدأت عملها اليوم لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين، بواقع 5 عيادات، وجار الانتهاء من تجهيز 28 عيادة فرعية أخرى فى «مكة».

وأضاف «شوقى» أنه تم الانتهاء من تسلم جميع الأدوية التى تم شحنها من مصر وقدرها 14 طناً بتكلفة 2 مليون و519 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه يجرى توزيعها على الصيدليات الموجودة بالعيادات، كما يجرى الانتهاء من ترخيص جميع العيادات بواقع 33 عيادة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية فى مطار القاهرة، لـ«الوطن»، عن أن هناك تشديداً مكثفاً للإجراءات الأمنية المتبعة ووسائل الحماية داخل وخارج المطار، فى ظل متابعة دقيقة ومستمرة من داخل غرفة العمليات والطوارئ لمتابعة حركة الركاب، وتلقى الشكاوى من جانب الحجاج أو شركات الطيران، والعمل على إزالة العوائق وحل المشكلات التى قد تحدث أثناء تفويج الحجاج فى مرحلتَى السفر والوصول.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز العلامات الإرشادية خارج صالات السفر والوصول، وزيادة أعداد ضباط الجوازات داخل «الكاونترات»، وسط انتشار مكثف لعناصر من الشرطة السرية فى جميع الصالات وفى قرية البضائع والأماكن المخصصة للمودّعين من أهالى الحجيج، وزيادة معدلات التفتيش على الحقائب والسيارات المتجهة إلى داخل المطار، فضلاً عن استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات، بالتنسيق مع مسئولى شركات الطيران المصرية والسعودية والخاصة والجهات المعاونة بالمطار.