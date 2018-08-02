كشف مصدر أمني بالقاهرة عن أسباب وجود دخان كثيف داخل ملعب ستاد السلام أثناء مباراة الأهلي والإسماعيلي، موضحا أن السبب هو نشوب نيران بمقلب قمامة بجوار الاستاد، وجار إطفاءه.

ونفى المصدر، وجود أي شماريخ أثناء المباراة.