شهدت معامل الحاسب الآلى المخصصة لتنسيق القبول بالجامعات بجامعتى القاهرة وعين شمس، اليوم، إقبالاً كثيفاً من طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين يرغبون فى التقدم بطلبات التحويل وتقليل الاغتراب فى أول أيام فتح باب التحويلات.

كما شهدت منافذ تسليم الملفات الخاصة بطلبة الشهادات العربية المعادلة إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة وأولياء الأمور، فى ثانى أيام التسليم، وسط انتشار كبير من سماسرة السناتر والمكتبات الخاصة حول معامل التنسيق بجامعة القاهرة لاستقطاب الطلاب، وحددت هذه المراكز الخاصة 50 جنيهاً للطالب الحاصل على الشهادة المعادلة، والطالب الذى يريد تقليل اغتراب يدفع 15 جنيهاً.

وداخل الحرم الجامعى انتشر عدد من السماسرة أمام مبنى الامتحانات بكلية تجارة جامعة القاهرة، لجذب طلبة الدبلومات الفنية والمعاهد العامة إلى السناتر الخاصة التعليمية، وكانت أسعار هذه الكورسات 250 جنيهاً للمادة الواحدة، وسط حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور من هؤلاء السماسرة المنتشرين خارجها وداخلها، مطالبين بالتصدى لهذه الظاهرة.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، إن «40 ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب»، مشيراً إلى أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى الاثنين المقبل، مشدداً على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة وهى 10% فقط. وأضاف «عطا»، لـ«الوطن»، أن «التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات (التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط)»، مؤكداً أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، أما بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة.

وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة، قال المشرف على التنسيق، إن «7 آلاف طالب وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تقدموا إلكترونياً لتنسيق رغباتهم»، مشيراً إلى أنه مستمر حتى 15 أغسطس الحالى، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعَيه بالإسكندرية وأسيوط.

«التعليم العالى»: 40 ألفاً تقدموا للتحويل.. و7 آلاف طالب بالشهادات المعادلة سجلوا رغباتهم.. تزايد أعداد المقبلين على منافذ تسليم ملفات «الشهادات العربية المعادلة»

وقال الدكتور السيد خاطر، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن «معمل التنسيق شهد إقبالاً كبيراً من جانب طلبة الثانوية العامة فى أول يوم لفتح باب التحويل وتقليل الاغتراب، حيث سجل أكثر من 650 طالباً وطالبة رغباتهم لتقليل الاغتراب».

وأضاف «خاطر»، لـ«الوطن»، أنه «تم تزويد المعمل بعدد من أجهزة الحاسب الآلى الإضافية، وتم تزويد سرعة الإنترنت بالمعمل للقضاء على الازدحام والانتظار أمام المعمل، بجانب وجود بعض الطلبة الذين يساعدون زملاءهم ويقدمون النصيحة إلى الطلبة».

وفى جامعة عين شمس، قال أحمد طلعت أحمد، مسئول معامل اللغات بكلية الآداب، إن «عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب فى اليوم الأول 410، إضافة إلى 11 طالباً من شهادات المعادلة»، مضيفاً أن المعامل شهدت إقبالاً كثيفاً من طلاب الثانوية، مشيراً إلى أنه تم تكثيف عدد المشرفين نظراً لزيادة التوافد.

وبالنسبة للجامعات الخاصة، قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك إقبالاً كثيفاً هذا العام تشهده الجامعات الخاصة فى التقديم وسحب ملفات التقديم (الأبليكيشن)، بخلاف الأعوام الماضية، خاصة على الكليات العلمية «طب بشرى، وطب الأسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعى، وهندسة»، مؤكداً أن ارتفاع شرائح المجاميع للكليات العلمية بالجامعات الحكومية أدى إلى انتعاشها.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن أكثر من 30 ألف طالب وطالبة سحبوا ملفات التقديم، مشيراً إلى أن الجامعات بدأت فى عملية تسلّم الأوراق وتحديد شرائح المجاميع للكليات منذ يومين، إضافة إلى تسكين عدد من الأماكن وتسلّم المصروفات من الطلاب بعدد من الكليات، وذلك بعد أن اكتملت الكليات بالأعداد المسموح لها بقبولها، لافتاً إلى أن الكليات العملية كاملة العدد منذ بداية فتح باب التنسيق 29 يوليو الماضى.

وتابع المصدر أن «هناك اتجاهاً لدى عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بالمطالبة بزيادة نسب الأعداد المقررة للقبول بكل كلية خاصة الكليات العلمية هذا العام، من 5% لـ10%، نظراً للإقبال الشديد من طلاب الثانوية على الجامعات الخاصة، فى الاجتماع المقرر انعقاده لرؤساء الجامعات الخاصة خلال الأسبوع المقبل».