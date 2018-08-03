ودع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، 90 حاجا ضمن بعثة "حج الجمعيات"، قبل توجههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ومر الغضبان، برفقة اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، على الحجاج داخل الأتوبيسات الخاصة برحلتهم، وطالبهم بأن يكثروا من الدعاء لمصر بمزيد من الاستقرار والأمن والأمان، لاستكمال مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بشتى المجالات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لتوفير سبل الراحة والخدمات اللازمة لأداء الفريضة بكل يسر ومواجهة أي حدث طارئ.