افتتاح معرض ملتقى الفنانين العرب "لمسات في سيناء الحضارات" بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات ملتقى الفنانين العرب "لمسات في سيناء الحضارات" بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وافتتح اللواء عبدالفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، معرض اللوحات الفنية "الجاليري"، بحضور الدكتورة نرمين شمس رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لمسات"، ومنظم ملتقى "لمسات في سيناء" والفنان مجدي صبحي، والدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية سابقا، والفنان الدكتور أحمد سامي، والفنان الدكتور خالد السماحي.

ورحب حملي بجميع الفنانين الذين شاركوا في الملتقي من مصر والدول العربية، مؤكدا أن مدينة شرم الشيخ تفتح أبوابها لجميع الدول العربية، حيث أن "مصر تعد بيت العروبة"، قائلا إن "الفن يعد من أهم الوسائل الحديثة لتبادل الثقافات، خاصة الفن التشكيلي الذي يعد من أهم وسائل الاتصال المرئية التي تؤثر في الوجدان".

وأكدت الدكتورة نرمين شمس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لمسات"، ومنظمة الملتقى، أن الملتقي يضم نخبة من أهم الفنانين التشكيليين بالدول العربية بمراحل عمرية، بهدف إثراء الحركة الثقافية والتبادل الثقافي فيما بينهم.

شارك في الملتقى أكثر من 30 فنانا وفنانة من مصر، السعودية، الأردن، سلطنة عمان، الإمارات، والبحرين، بالاضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالفن التشكيلي، ويستمر الملتقى على مدار 4 أيام، ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقي يوم الأحد المقبل.