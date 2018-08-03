أثري يوضح إجراءات استعادة تمثال "ابن خوفو" بعد حكم سويسري بإرجاعه

أيدت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية في حكم لها قرار النيابة العامة في جنيف بإلزام إحدى الشركات بمنح أوراق تمثال الفرعون المصرى "جدف رع" ابن الملك خوفو إلى الجهات الرسمية المصرية.

وستمكن الأوراق التي تحدد أصل وشرعية اقتناء الشركة في جنيف للتمثال، الحكومة المصرية من تتبع القطعة الأثرية التي خرجت من جنيف إلى لندن في بريطانيا، وستساعد السلطات المصرية فى متابعة الإجراءات القضائية التى يمكن لها أن تؤدى فى النهاية إلى استعادة رأس الملك المصري.

وقال الدكتور محمد الكحلاوي، أمين اتحاد الأثريين العرب، إن مصر قامت بعدة محاولات لاستعادة هذا التمثال، وكانت المشكلة التي تقابلها في المفاوضات هي خروج التمثال بصورة غير شرعية، وعندما فشلت جميع المفاوضات، تقدمت بطلب إلى المحكمة السويسرية الدولية بأحقيتها في هذا التمثال.

وأوضح الكحلاوي لـ"الوطن"، أن الخطوة التالية التي ستتخدها مصر، هي تقديم وزارة الخارجية المصرية طلب باستعادة التمثال بناء على حكم المحكمة السويسرية الدولية، مؤكدا أن كان الحكم الصادر من المحكمة نهائي ستبدأ خطوات استعادة التمثال.

وأضاف الكحلاوي، أنه إذا لم حكم المحكمة نهائيا، فيتوقف على رد فعل الطرف الآخر إذا ما كان سيقدم استئنافا من شأنه إيقاف الحكم وعدم استعادة الحكومة المصرية للتمثال.

وأردف أمين اتحاد الأثريين العرب، أن القطعة الأثرية تخص الملك المصري "جدف رع" وهو ابن الملك العظيم خوفو بانى الهرم الأكبر وكان أول من ربط اسمه مع إله الشمس عند القدماء المصريين رع ويعتبر ثالث ملوك الأسرة الرابعة، حيث سبقه خوفو وسنفرو مؤسس الأسرة الرابعة.