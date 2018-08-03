قال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه تم توجيه دعوة لرؤساء أندية الدوري الممتاز وممثلي وزارة الشباب والداخلية لبحث تواجد أعداد تدريجية من الجماهير في المدرجات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "عدم وجود الجماهير شيء سيئ ومفيش كورة من غير جمهور ومكنش فيه في رأيي مسؤول قادر على إنه ياخد القرار إنه يبتدي يبقى عندنا الآليات لعودة الجماهير".

وتابع: "كل جهة كانت بترمي على الأخرى وكله خايف على كرسيه وخايف لتحصل مأساة أخرى بعد بورسعيد والدفاع الجوي".

واستطرد: "الحمد لله صدر قرار من أعلى سلطة في الدولة عشان نرجع الجماهير تاني المدرجات وبآليات تحفظ سلامة المواطن".