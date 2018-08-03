علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي في أول مواجهة للمارد الأحمر في الدوري العام في آخر دقيقة قائلًا: "هو ينفع كده حيفضل يتعادل كده في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا بصراحة كنت فاكرها صدفة بتتكرر بس الموضوع أكبر من كده بكتير، حيحصل إيه يعني لو معرفش يتعادل لو الكرة مرضيتش تدخل".

وتابع أديب: "له في ذلك حكم".

يُذكر أن النادي الأهلي تعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهم في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرز أول نقطة له في بطولة الدوري المصري.