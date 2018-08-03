غلق كوبري السيدة عائشة جزئيا على مرحلتين لمدة 3 أشهر

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق كوبري السيدة عائشة جزئيًا على مرحلتين، لمدة 3 أشهر، بدءًا من الأحد المقبل.

وتبدأ المرحلة الأولى، بغلق الكوبري بالاتجاه القادم من القلعة والمتجه إلى مجرى العيون، وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الأرضي، مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبرى لمنع حركة المرورية العرضي واستيعاب الأحجام لمدة شهر ونصف.

فيما تبدأ المرحلة الثانية من إغلاق الكوبري، في الاتجاه القادم من مجرى العيون ومتجه إلى القلعة، وتحويل الحركة المرورية في هذا الاتجاه للقادم من مناطق مجرى العيون، على أن يسلك الطريق العكسي الذي تم الانتهاء من إصلاحه بعد استقطاع جزء من الجزيرة الوسطى والرصيف قبل مطلع الكوبري، وسلوك الاتجاه الذي تم الانتهاء الأعمال منه، وعودة الحركه المروريه لطبيعتها بعد منزل الكوبري، وتستمر هذه الأعمال لمدة شهر ونصف أيضًا.

وذكرت إدارة المرور، أنه خلال الثلاثة أشهر التي يجرى فيها أعمال تدعيم الكوبري، تتولى محافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب، توفير جميع الدعم الذي يشمل رفع كفاءة المسطح الأرضي وأسوار فصل حركة المشاه، على أن يتم إجراء تجربة لمدة 4 أيام من تاريخ الغلق للوقوف على أي سلبيات أو متطلبات لإدارة حركة المرور.