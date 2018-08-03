فيديو| "شعبولا" يروي موقف محرج له في مطار تونس: رحت أبسطهم رجعت متعكنن

اشتكى الفنان شعبان عبدالرحيم من مصادرة ضابط تونسي للأموال التي أعطاها لفرقته بعد إحيائهم حفلتين بتونس وصادرهم: "روحت تونس عشان أبسطهم رجعوني متعكنن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" حيث جمع الضابط 7500 دولار من كل أعضاء فرقته واتهم شعبان عبدالرحيم بأن هذه الأموال كانت بحيازته وصادر المبلغ وحرر قضية له.

من جهته أوضح متعهد الحفلة أن الضابط جمع الأموال من أعضاء فرقة الفنان شعبان عبدالرحيم وحرر محضرا واتهم فيه عبدالرحيم بحيازة 7500 دولار بخلاف القانون.

وتابع: "الظابط لم مننا الفلوس وقالنا تعالوا على جنب ودخل عم شعبان الأوضة وعمل محضر إن الفلوس كلها كانت مع عم شعبان".