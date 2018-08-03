أعلن الفنان شعبان عبدالرحيم أنه لن يذهب لأي حفلات فنية في دولة تونس مرة أخرى، بعدما صودرت أمواله في مطار تونس أثناء خروجه بعد أول حفل له في تونس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا زعلان وأنا مش هروح تونس تاني خالص، حتى لو بعتوا لي فلوسي مقدم أنا زعلان من تونس، الظباط بالذات وعيب أروح أفرحهم وهما ينكدوا عليا".

من جانبه طالب القرموطي من عبدالرحيم عدم الخلط بين الموقف الذي حدث من ضابط الجوازات والشعب التونسي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.