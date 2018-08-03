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الوطن

قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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البحيرة: جفاف «النبيرة» يهدد 1500 فدان.. ومزارع: «الرى له مكيالين»

البحيرة: جفاف «النبيرة» يهدد 1500 فدان.. ومزارع: «الرى له مكيالين»

الغربية: فلاحو «كفر ديما» يحذرون من ترك «بحر سيف» للتلوث

الغربية: فلاحو «كفر ديما» يحذرون من ترك «بحر سيف» للتلوث

المنوفية: «النعناعية» بدأها «محمد على» وأكملها «إسماعيل» ودمرتها التعديات

المنوفية: «النعناعية» بدأها «محمد على» وأكملها «إسماعيل» ودمرتها التعديات

القليوبية: قمامة وصرف صحى.. وثعابين وفئران تنطلق منها لمهاجمة الأهالى

القليوبية: قمامة وصرف صحى.. وثعابين وفئران تنطلق منها لمهاجمة الأهالى

«ترع مصر».. حملات التطهير مجرد «شو»

«ترع مصر».. حملات التطهير مجرد «شو»

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

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أشهر مصور شاطئ فى «روميل» يعتزل المهنة بعد انتشار المحمول: راحت علينا

أشهر مصور شاطئ فى «روميل» يعتزل المهنة بعد انتشار المحمول: راحت علينا

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

«سيف بائع الذرة»: «نفسى أتعلم وأعرف أكتب اسمى»

«سيف بائع الذرة»: «نفسى أتعلم وأعرف أكتب اسمى»

حفظ القرآن يبدأ بـ«النشيد الوطنى».. الانتماء للوطن وللدين

حفظ القرآن يبدأ بـ«النشيد الوطنى».. الانتماء للوطن وللدين

أهلاً بزمن «المقايضة».. «البصل مقابل العيش»

أهلاً بزمن «المقايضة».. «البصل مقابل العيش»

خبراء علم نفس يفسرون أسباب انتشار جرائم قتل الآباء لأبنائهم

خبراء علم نفس يفسرون أسباب انتشار جرائم قتل الآباء لأبنائهم

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