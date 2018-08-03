يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات الزراعية الخاصة بالإقليم.

وقال مصدر بالمحافظة، إن أبرز الملفات المقرر مناقشتها خلال زيارة الوزير، هي "ملف أراضي الوزارة التي سُلِّمت للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية عليها" بقطاع الإنتاج، وأرضي البحوث الزراعية، فضلاً عن التطلع لتوقيع بروتوكول للاستفادة من تلك أراضي الوزراة بشكل عام في إقامة المشروعات.

يعقد اللقاء بين الوزير والمحافظ، بحضور، المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزار الزراعة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين.