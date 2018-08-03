تسجيل الدخول

الوطن

«باكا» يتمسك بالرحيل عن الأهلي

أحدث الأخبار

إصابة 16 شخصا في حادث بطريق صان الحجر بالشرقية

إصابة 16 شخصا في حادث بطريق صان الحجر بالشرقية

اليوم.. وزير الزراعة يجري جولة بالغربية لتفقد محطة بحوث قرية الجميزة

اليوم.. وزير الزراعة يجري جولة بالغربية لتفقد محطة بحوث قرية الجميزة

إحالة المتهمين بقتل تاجر فاكهة شنقا وحرقا للجنايات

إحالة المتهمين بقتل تاجر فاكهة شنقا وحرقا للجنايات

وزير الزراعة من كفر الشيخ: سنراعي مصلحة الفلاح

وزير الزراعة من كفر الشيخ: سنراعي مصلحة الفلاح

"نواب كفر الشيخ" يطرحون مشاكل المحافظة على وزير الزراعة

"نواب كفر الشيخ" يطرحون مشاكل المحافظة على وزير الزراعة

ساويرس يتبنى قضية "أطفال بورسعيد": نحاول التصالح مع الجمارك.. وسنوظفهم

ساويرس يتبنى قضية "أطفال بورسعيد": نحاول التصالح مع الجمارك.. وسنوظفهم

اختيارات الوطن

موسم المدارس يضرب «عيد الأضحى»: هنجيب منين؟!

موسم المدارس يضرب «عيد الأضحى»: هنجيب منين؟!

مطعم معلق ونافورة راقصة لإنعاش السياحة فى الإسكندرية

مطعم معلق ونافورة راقصة لإنعاش السياحة فى الإسكندرية

أشهر مصور شاطئ فى «روميل» يعتزل المهنة بعد انتشار المحمول: راحت علينا

أشهر مصور شاطئ فى «روميل» يعتزل المهنة بعد انتشار المحمول: راحت علينا

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح

«سيف بائع الذرة»: «نفسى أتعلم وأعرف أكتب اسمى»

«سيف بائع الذرة»: «نفسى أتعلم وأعرف أكتب اسمى»

حفظ القرآن يبدأ بـ«النشيد الوطنى».. الانتماء للوطن وللدين

حفظ القرآن يبدأ بـ«النشيد الوطنى».. الانتماء للوطن وللدين

الأكثر قراءة

عاجل