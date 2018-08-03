قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تقليص سن القبول بالمرحلة الابتدائية بالعام الدراسي 2018/2019 تدريجيا حتى 5 سنوات ونصف.

كما قرر فتح باب القبول بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة اعتبارا من الأحد الموافق 5 أغسطس حتى 19 أغسطس المقبل، على أن تشكل لجنة بمعرفة مدير الإدارة لتلقي طلبات القبول طبقا لعدد من الضوابط والشروط، أهمها التأكد من إقامة ولي الأمر بالمدينة من خلال إيصال كهرباء أو مياه أو إفادة من جهة العمل، وقبول التلاميذ حسب ترتيبهم من الأكبر إلى الأصغر سنا، والأولوية في القبول بالمدرسة للمقيدين بمرحلة رياض الأطفال.

ويوزع التلاميذ على المدارس التي يوجد بها أماكن خالية، على ألا تزيد كثافة الفصل عن 48 تلميذا، ويحذر علي المدارس قبول صغار السن إلا بعد موافقة الإدارة التعليمية، وترسل الإدارة كشوف المقبولين للمدرسة حسب الأماكن المتاحة بالمدرسة، ولا يتم استثناء تلميذ أقل من خمس سنوات ونصف مع التزام الإدارة بالميزانية الخاصة بالمدرسة، وعدم إنشاء فصول خاصة بصغار السن، وأخيرا لا يجوز نقل التلاميذ صغار السن إلى محافظات أخرى إلا في حالة نقل ولي الأمر.